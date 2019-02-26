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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:59 م
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انتحار موظف لمروره بضائقة مالية فى الفيوم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:28 م
انتحار موظف لمروره بضائقة مالية فى الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أقدم موظف بالتأمين الصحى بمحافظة الفيوم على الانتحار وتناول أقراص منع تسوس القمح السامة وتم نقل جثته لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بوصول "سمير أ و" 55 سنة فنى هندسى بمستشفى الصدر ومقيم بمدينة الفيوم جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة، وبالانتقال والفحص وسؤال زوجة وشقيق المتوفى أكدا أن المتوفى تناول قرص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة تبين أن سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 1525 لسنة 2019 إدارى قسم أول الفيوم .


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