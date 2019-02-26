اليوم.. وزراء "الصحة والتموين والإسكان" يزورون أسوان لتفقد المشروعات

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تستقبل محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، 3 وزراء وهم التموين والصحة والإسكان لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، وقبل انعقاد منتدى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان.

وحول برنامج جولة الوزراء، حيث يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أول زيارة له بأسوان عقب توليه المنصب، طريق مطار أسوان وصولاً إلى طريق كورنيش النيل، ثم يعقب ذلك جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة.

أما وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحى، سيفتتح أكبر مجمع استهلاكى للمواد الغذائية داخل محافظة أسوان بمدينة كوم أمبو، والذى يوفر سلعا غذائية للمواطنين بأسعار الجملة، وتبلغ مساحته 1200 متر مربع بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يتفقد عددا من المواقع بمدينة كوم أمبو أيضاً تشمل مصنع السكر والمطحن.

أما عن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، فمقرر لها أن تتفقد مستشفى أسوان التخصصى الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة، ثم تشهد افتتاح أكبر قافلة للروتارى بمصر، والتى ستنطلق من مدينة أسوان وصولاً إلى الجيزة لتشمل محافظات ومدن الصعيد.