اليوم.. بروتوكول تعاون بين "التضامن" والجمعيات الأهلية لتنفيذ "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة

توقع وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية، المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الفقيرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة إلى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.