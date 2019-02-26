الوكالة الأمريكية للتنمية تموّل شراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية

كتبت: إنجى مجدى

نجحت ثلاث جامعات مصرية رائدة في عقد شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية، لإنشاء مراكز للتميّز في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. ومن خلال استثمار قدره 90 مليون دولار تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ستسهم تلك المراكز الثلاثة في الربط بين الجامعات المصرية والجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، وتعمل على إرساء قنوات التواصل بين الخبراء المصريين والأمريكيين، كما تقود منهجيات البحث والابتكار في تلك القطاعات المهمه لنمو الاقتصاد المصري مستقبلاً.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الامريكية فى القاهرة، الثلاثاء، فمن المقرر أن يعقد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا شراكة مع جامعة عين شمس، لإنشاء مركز التميز في مجال علوم الطاقة. كما تبرم جامعة كورنيل بمدينة نيويورك شراكة مع جامعة القاهرة لإنشاء مركز التميز في العلوم الزراعية. بالإضافة إلى الشراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع جامعة الإسكندرية لإنشاء مركز التميز في مجال علوم المياه.

وفي تعليق لها قالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "ستعمل تلك المراكز على تيسير التعاون المثمر بين الجامعات الأمريكية ونظيراتها المصرية، وعلى تلبية الاحتياجات الأساسية للقطاعين الحكومي والصناعية في مجال البحوث التطبيقية وتطوير السياسات بتلك القطاعات"، مضيفة "وستعمل هذه المراكز على تضافر أفضل العقول البشرية معاً لتحقيق الأهداف والتصدي للتحديات المشتركة، وتحفيز التفكير الإبداعي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز السياسات الحكومية في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة".

وتعتبر هذه المراكز بمثابة أحدث نماذج التعاون المستمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية لدعم منظومة التعليم العالي في مصر.