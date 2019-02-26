video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الوكالة الأمريكية للتنمية تموّل شراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:47 م
الوكالة الأمريكية للتنمية تموّل شراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
نجحت ثلاث جامعات مصرية رائدة في عقد شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية، لإنشاء مراكز للتميّز في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. ومن خلال استثمار قدره 90 مليون دولار تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ستسهم تلك المراكز الثلاثة في الربط بين الجامعات المصرية والجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، وتعمل على إرساء قنوات التواصل بين الخبراء المصريين والأمريكيين، كما تقود منهجيات البحث والابتكار في تلك القطاعات المهمه لنمو الاقتصاد المصري مستقبلاً.
 
 
وبحسب بيان صادر عن السفارة الامريكية فى القاهرة، الثلاثاء، فمن المقرر أن يعقد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا شراكة مع جامعة عين شمس،  لإنشاء مركز التميز في مجال علوم الطاقة. كما تبرم جامعة كورنيل بمدينة نيويورك شراكة مع جامعة القاهرة لإنشاء مركز التميز في العلوم الزراعية. بالإضافة إلى الشراكة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع جامعة الإسكندرية لإنشاء مركز التميز في مجال علوم المياه.
 
 
وفي تعليق لها قالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "ستعمل تلك المراكز على تيسير التعاون المثمر بين الجامعات الأمريكية ونظيراتها المصرية، وعلى تلبية الاحتياجات الأساسية للقطاعين الحكومي والصناعية في مجال البحوث التطبيقية وتطوير السياسات بتلك القطاعات"، مضيفة  "وستعمل هذه المراكز على تضافر أفضل العقول البشرية معاً لتحقيق الأهداف والتصدي للتحديات المشتركة، وتحفيز التفكير الإبداعي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز السياسات الحكومية في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة".
 
وتعتبر هذه المراكز بمثابة أحدث نماذج التعاون المستمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية لدعم منظومة التعليم العالي في مصر.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يفند 15 شائعة حول قانون المستشفيات الجامعية.. خالد عبد الغفار: لا لفصل المستشفيات عن كليات الطب.. ويشدد: لن يتم خصخصتها ولا مساس بمجانية العلاج نهائيا..ويؤكد: "محدش يقلق مفيش نظرية مؤامرة"

خالد عبد الغفار يتحدث عن تطوير التعليم الجامعى بقمة المعرفة فى دبى اليوم

السفارة الامريكية

مصر

الجامعات المصرية




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة