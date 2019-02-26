الهيئة الإنجيلية تحتفل بالفائزين بجوائز "صموئيل حبيب"للتميز الاجتماعى الخميس

سارة علام

تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء الخميس المقبل، بتسليم جوائز "صموئيل حبيب 2019"، للتميز فى العمل الاجتماعى، لإحدى الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات متميزة للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن، دون تمييز.

وقال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، "إن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب ترك لنا الرسالة التي كرَّس حياته من أجلها، والتى ما زالت تؤثِّر فينا، وفى الكثير من شركائنا فى المجتمع المصرى، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000".

وأضاف زكى: " يتم منح جائزة الجمعيات لمؤسَّسة أهلية متميزة فى العمل الاجتماعى، والتى تقدِّم خدماتها وعملها للجميع بدون تمييز، وتبتكر فى ذلك أساليب جديدة ومتميِّزة، وجائزة القيادات العامة التى تُمنح لشخص يُقدِّم أعمالاً وخدمات متميزة تساهم فى التَّقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، حيث يمنح كل فائز مبلغ (100 ألف جنيه) إضافة إلى شهادة تقدير ودرع صموئيل حبيب".

يذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية منذ أن أسسها عام 1950، وحتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد كرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.