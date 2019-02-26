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النقض تقرر إعادة محاكمة المتهمين بقضية "أحداث عنف المنتزه"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:07 ص
النقض تقرر إعادة محاكمة المتهمين بقضية "أحداث عنف المنتزه" محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قررت محكمة النقض، إعادة محاكمة 22 متهمًا فى أحداث عنف المنتزه، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المنتزة" بالإسكندرية". 
 
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المشدد لـ 6 متهمين 10 سنوات و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و7 متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات في أحداث عنف وقعت بحي المنتزه بمدينة الإسكندرية في 2013.
 
ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام.

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