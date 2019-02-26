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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:12 ص
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الموافقة على إنشاء أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:00 ص
الموافقة على إنشاء أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر محمد عمران رئيس الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأحد، على مشروع إنشاء أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر.

تأتى موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد مراجعة اللجنة الاستشارية للهيئة مشروع المسودة المقدمة من الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما"، ومراجعة مجلس الدولة للصياغة القانونية لبنوده.

وتضمنت لائحة هيئة الرقابة المالية 44 مادة، بدأت بمواد التأسيس وأهداف الاتحاد وأبرز أنشطته وموارده واستخداماته المالية، كما تضمنت اللائحة التزامات أعضاء الاتحاد، والتى من بينها المادة 10 بأنه يجوز لمجالس الشعب التوصية لدى مجلس الإدارة بمسائلة العضو فى أولا إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق ضرراً بالاتحاد مادى أو أدبى، ثانيا إذا خالف ميثاق شرف المهنة بما يشين للمهنة أو لأحد أعضائها، ثالثا إذا خالف أى من أحكام هذا النظام.

يجوز لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع العضو وثبوت المخالفة قبله، عرض نتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إجراء التحقيق لتوقيع أحد الجزاءات وهى أولا التنبيه على العضو كتابة بثبوت وقوع المخالفة من جانبه وإنذاره بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً، ثانيا توقيع غرامة مالية يتم تحديدها فى دليل العمل بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بعد اعتماد الهيئة، ثالثا وقف الاستفادة من خدمات الاتحاد، رابعا عدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة معينة، خامسا شطب عضوية العضو المخالف من الاتحاد وإخطار الهيئة بذلك.


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