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المرور يضبط 4169 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:45 ص
المرور يضبط 4169 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4169 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و1889مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 24 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و33 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 43 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

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