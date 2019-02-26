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المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين للمتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:32 م
المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين للمتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا" هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لمتهمين، والمشدد 15 سنة لثلاثة متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات على 8 متهمين آخرين، وذلك فى إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

 

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

 

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.


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