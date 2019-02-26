video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السجن عام ونصف لسياسية كردية بتهمة إهانة أردوغان

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:43 م
السجن عام ونصف لسياسية كردية بتهمة إهانة أردوغان السياسة الكردية فيجن يوكسكداك
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت وسائل إعلام تركية ، أن المحكمة التركية أصدرت حكماً ضد الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد ، فيجن يوكسكداك ، بالسجن لمدة سنة ونصف لإهانتها الرئيس التركى  رجب طيب أردوغان.

على جانب أخر ، كشف تقرير صدر حديثا، أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

 

رئيسة الحزب
رئيسة الحزب

 

وأوضح تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها ، مشيرا الى  أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

 ونبه التقرير ، إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود" ، وفي سنة 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هنا تركيا..انتهاكات بالداخل وعلاقات مشبوهة مع داعش.. تقرير دولى: 2950 حالة قمع لحرية الصحافة في2018.. أردوغان ضيق الخناق على الصحفيين وسهل عمل للإرهابيين.. ووثيقة بختم تركيا لدى إرهابى تؤكد مظلة أنقر الحامية

تركيا

اردوغان

الرئيس التركى

رجب طيب أردوغان




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة