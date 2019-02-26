السجن عام ونصف لسياسية كردية بتهمة إهانة أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت وسائل إعلام تركية ، أن المحكمة التركية أصدرت حكماً ضد الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد ، فيجن يوكسكداك ، بالسجن لمدة سنة ونصف لإهانتها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

على جانب أخر ، كشف تقرير صدر حديثا، أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.



رئيسة الحزب

وأوضح تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها ، مشيرا الى أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

ونبه التقرير ، إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود" ، وفي سنة 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.