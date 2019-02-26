السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالبساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد عبد الرؤوف بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر " BUprenorphine" بالبساتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد عبد الرؤوف، تهمة حيازة مخدر "BUprenorphine" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.