السجن المشدد 6 سنوات لفران وسائق لحيازتهما مخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فران وسائق، بالسجن المشدد 6 سنوات، لحيازتهما سلاح نارى ومواد مخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وسكرتارية تامر عبد العظيم .

تعود أحداث القضية رقم 41419 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 11 سبتمبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير مباحث الشرقية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، يفيد بقيام النقيب محمد النادي، معاون مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث من ضبط " عبد الله م ع م" 21 سنة سائق، و" أحمد ش ج" 24 سنة فران، مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما 17 لفافة ورقية من مخدر الهيروين، وتم إحالتهما من قبل المستشار طارق الحلواني، وكيل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.