السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالبساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى سرقة مواطن بالبساتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "إسلام طارق، أحمد جمعة"، تهمة الشروع فى سرقة المجنى عليه "مصطفى أحمد" بالطريق العام بطريق الإكراه، بأن أشهر الأول فى وجهه سلاحا أبيض "مطواة" وهدده بِها، فيما قام المتهم الثانى بشل حركته مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على المسروقات بتلك الطريقة، إلا أنه تم ضبط المتهم الأول متلبساً.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.