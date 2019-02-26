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السجن المشدد 10سنوات للمتهم بقتل شقيقه بمساعدة زوجته بالشرقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:03 م
السجن المشدد 10سنوات للمتهم بقتل شقيقه بمساعدة زوجته بالشرقية محكمة
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، المتهم بقتل شقيقه بمساعدة زوجته ونجلهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات للزوجة ونجلها، لقتلهم شقيق الأول بسبب خلافات على الميراث،صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 24244 لسنة 2018، جنايات أبو كبير، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين كلًا من: "محمد.ال.ع" 52 سنة، ونجله "السيد" 17 سنة، وزوجة الأول "سهى.أ.ال"، وبين شقيق الأول "أيمن.ال.ع" 45 سنة، موظف بمديرية الشئون الصحية؛ بسبب خلافات بينهم على منزل ميراث، فيما أسفرت المشاجرة عن مصرع الطرف الثاني إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب، وتم ضبط المتهمان الأول والثاني فيما لاذت المتهمة بالفرار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

 

 


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