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"الزراعة" تعقد الاجتماع الأول للحملة القومية لمتابعة القمح لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:00 ص
"الزراعة" تعقد الاجتماع الأول للحملة القومية لمتابعة القمح لزيادة الإنتاج محصول القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه سيتم عقد الاجتماع الأول للحملة القومية لزراعات القمح اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمالها بمحافظات الجمهورية لرفع الإنتاجية.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة القومية للقمح تواصل أعمالها بقرى ومدن المحافظات، من خلال برامج التوعية للمزارعين حول كيفية طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج، وعمل برامج إرشادية لتقليل فاقد القمح سواء أثناء الحصاد أو التخزين وكيفية مواجهة الأمراض والآفات التى تهدد إنتاجية المحصول.

وأوضح محمد سليمان، أن هناك برامج توعية للمزارعين حول تقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والتخزين، وتضم الحملة العديد من اللجان منها بحوث القمح، وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.

وكشف تقرير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الحملة القومية سواء للقمح والفول البلدى والشعير والمحاصيل الزيتية، تعمل على التوسع فى نشر الحقن بالأمونيا والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب خاصة القمح للتغلب على نقص الأسمدة الأزوتية وقلة الأيدى العاملة وتوفير مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة، وتحرص الحملة على استمرار المرور والمتابعة سواء على الحقول الإرشادية أو ما يجاورها من حقول مزارعين، وتعمل على مواجهة التقلبات الجوية.


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الحملة القومية للقمح

المحاصيل الحقلية

البحوث الزراعية




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