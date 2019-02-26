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الرى: مشروعات تطوير القطاع توفر 40% من استهلاك المياه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 ص
الرى: مشروعات تطوير القطاع توفر 40% من استهلاك المياه تطوير الرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، أنه يتم التوسع فى مشروعات تطوير الرى على مستوى الترع والمراوى لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتنفيذ حملات توعية يوضح أهمية هذه المشروعات التى ترفع من قدرة الدولة على إدارة المنظومة، خاصة مياه الرى حيث يسهم فى توفير 40% من استهلاك مياه الرى، وكذلك زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية بنسبة تصل إلى 20% ورفع جودة المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف رئيس قطاع الرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات بالعديد من محافظات الجمهوريه وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه، وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الرى المساهمة فى زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى أن القطاع انتهى حتى الآن تطوير زمام قدرة 605 آلاف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل 2133 رابطة ترع فرعية و8884 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى بإجمالى استثمارات تفوق 3 مليارات جنيه.

وأشار محمود أن مشروعات تطوير الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا ساهمت فى تعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية من خلال تطوير شبكات الترع والمساقى مع توزيع مياه الرى بالتصرفات وليس بالمناسيب، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية مع الحد من انسياب المياه من النهايات إلى المصارف.


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