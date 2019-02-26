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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:34 م
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أكد أن اشنطن تريد الخام الفنزويلى ومستعدة لخوض الحرب من أجل ذلك النفط..

الرئيس الفنزويلى: جوايدو سيواجه العدالة فى فنزويلا بعد عودته للبلاد

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:10 م
الرئيس الفنزويلى: جوايدو سيواجه العدالة فى فنزويلا بعد عودته للبلاد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى مقابلة مع قناة ABC الأمريكية إن "زعيم المعارضة خوان جوايدو سيواجه العدالة، بعد أن قال رئيس البرلمان إنه سيعود إلى البلاد هذا الأسبوع، كما أكد مادورو أن الولايات المتحدة تريد الخام الفنزويلى وهى مستعدة لخوض الحرب من أجل ذلك النفط.
 
وقال مادورو إن جوايدو يستطيع المغادرة والعودة ولكنه فى النهاية سيضطر إلى مواجهة العدالة، لأن العدالة منعته من مغادرة البلاد، وقال الرئيس أن جوايدو يجب أن تحترم القانون.
 
وقال جوايدو، الذى تعترف به واشنطن و50 دولة أخرى كرئيس مؤقت لفنزويلا، إنه سيعود إلى فنزويلا هذا الأسبوع، بعد أن استهزأ بنظام عدالة يتعلق بمادورو بمنعه من مغادرة البلاد.
 
وقال مادورو إن فنزويلا لديها قدرة اقتصادية ودستور يتم الدفاع عنه من قبل جميع المؤسسات، كما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الدول حيث تترأس حركة عدم الانحياز ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
 
واعتبر مادورو اجتماع جوايدو مع نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس جزءا من محاولة تأسيس حكومة موازية فى فنزويلا، وأبلغ جوايدو أنه سيحظى بالدعم الكامل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأعلن عن صرف جديد قدره 56 مليون دولار للبلدان التى تستقبل المهاجرين الفنزويليين.
 
ووفقا لصحيفة "التيبمو" الإسبانية فإن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات أمس الاثنين على أربعة حكام ولايات فى فنزويلا لوقوفهم إلى جانب النظام غير الشرعى الذى يرأسه مادورو، ولمنعهم دخول المساعدات الإنسانية الملحة إلى فنزويلا، ولضلوعهم فى عمليات فساد.
 
 

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