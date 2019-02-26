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الحكومة الكورية الجنوبية تعفو عن 4378 سجينا سياسيا وجنائيا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:36 م
الحكومة الكورية الجنوبية تعفو عن 4378 سجينا سياسيا وجنائيا رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
سول (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، منحها العفو الخاص لـ4378 من المسجونين المتورطين فى الاحتجاجات السياسية ومدانين بارتكاب جرائم لكسب أرزاقهم بالتزامن مع الذكرى المئوية لحركة استقلال الأول من مارس ضد الحكم اليابانى.

وذكرت وزارة العدل، فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن العفو شمل 19 شخصا أدينوا بارتكاب مظاهرات عنيفة ضد خطة حكومية لبناء قاعدة بحرية فى جزيرة جيجو الجنوبية بالإضافة إلى 50 شخصا آخرين شاركوا فى الاحتجاجات ضد منظومة الدفاع الأمريكى المتقدم "ثاد".

وتعد هذه هى المرة الثانية التى تمنح فيها حكومة سول الحالية العفو الخاص منذ تنصيبها، وكانت الحكومة قد أعلنت العفو الخاص لنحو 6,400 شخص فى أواخر عام 2017.

 


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