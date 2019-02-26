"الجنيه المصرى" فى جلسة القراءة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها للقراءة المسرحية باللغة العربية، يوم غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث سيقرأ المشاركون مسرحية "الجنيه المصرى" للكاتب نجيب الريحانى وبديع خيرى، بعد إسناد كل شخصية من شخصيات المسرحية إلى أحد المشاركين.

مسرحية "الجنيه المصرى" التى اقتبسها نجيب الريحانى وبديع خيرى عن مسرحية كوميدية ساخرة بعنوان "توباز" للكاتب الفرنسى مارسيل بانيول،‏ سرعان ما ظهرت على المسارح الفرنسية وترجمت ومثلت بنجاح كبير فى دول عديدة‏.

تُظهر مسرحية "الجنيه المصري" شرور المال وتأثيره السلبى على سلوك الأفراد، وكيف يلعب دورًا خطيرًا ومؤثرًا فى إفساد الضمائر وانتهاك الأخلاق.

وتُعد المسرحية علامة بارزة فى مسيرة الريحانى لأنها تؤرخ بداية مرحلة جديدة شهدت أعمالاً أنضج شكلاً ومضمونًا من غيرها. وتعتبر أيضًا مقدمة للمسرحيات الانتقادية الاجتماعية التى قدمتها فرقة الريحانى فى العصر الذهبى (1935–1949).