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التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية في التجارة والزراعة والثقافة والنقل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:48 ص
التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية في التجارة والزراعة والثقافة والنقل الدكتور صالح الشيخ
كتب محمد طنطاوى
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وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية في 4 وزارات ، هم التجارة والصناعة ، الزراعة واستصلاح الأراضي، الثقافة ، والنقل ، وذلك بموازنة العام المالي الجارى 2018 / 2019 .

ووافق الجهاز لوزارة التجارة والصناعة على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية ، ووظيفتي رئيس إدارة مركزية وعدد 10 وظائف مديرو عموم ، وذلك بموازنة الوزارة .

كما  قبل إعلان وزارة الزراعة  عن شغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم وذلك بموازنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوزارة الثقافة على الإعلان عن شغل وظيفتي مدير عام بموازنة الهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا " .

ووافق أيضا لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس إدارة مركزية لشئون الأمانة العامة، وعدد وظيفتي مدير عام التشغيل ومدير عام مكتب فني بموازنة ديوان عام الوزارة .

 

يذكر أن موافقة الجهاز  تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية ، وفي إطار  تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل، ويمكن لراغب الترشح للوظيفه  التقدم للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل الللجنة ، يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة .


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