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"التعليم" 49 ألف طالب فى الخارج يؤدون امتحاناتهم فى 196 سفارة وقنصلية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:31 م
"التعليم" 49 ألف طالب فى الخارج يؤدون امتحاناتهم فى 196 سفارة وقنصلية الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن أرقام الجلوس للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسي 2018- 2019، من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك عبر الضغط هنا: 
 
وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألف و941 طالب.
 
وأضاف حجازي، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.
 
وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للإمتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول، ويمكنكم متابعة الجداول على الرابط:
 
 
 

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