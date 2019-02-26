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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:37 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على المواطنين، وتفتيش وتخريب للمنازل.
وقال نادى الأسير، فى بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 مواطنين من عدة بلدات في محافظة نابلس، و5 من محافظة بيت لحم، و5 من محافظة طوباس ، و 4 من بلدة العيزرية، بينهم طفل. 

فى سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بوقف العمل فى طريق زراعى ببلدة اذنا غرب مدينة الخليل.
وأفاد مدير العلاقات العامة فى بلدية اذنا عبد الرحمن طميزى، فى تصريح اليوم ، بأن قوات الاحتلال اخطرت البلدية بوقف العمل في طريق زراعى بطول 500 متر فى منطقة خلة ابو دقية إلى الغرب من بلدة اذنا.
وأوضح ان البلدية تعمل على تنفيذ مشروع شق طرق زراعية بمسافات مختلفة فى البلدة لخدمة المزارعين وتسهيل تنقلهم، مشيرا إلى أن هذا الإخطار يندرج ضمن سلسلة إخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين فى الآونة الأخيرة فى بلدة اذنا.
ومن ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس، من فلاحة أراضيهم.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين في جالود من فلاحة أراضيهم، والتي تقع في مناطق مصنفة "ب"، ولا تبعد سوى أمتار عن مدرسة البلدة.
وأضاف أن هذه الأراضي تقع بمحاذاة البؤرة الاستيطانية "احيا"، وتقدر مساحتها بعشرات الدونمات، مشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع قوات الاحتلال المواطنين من حراثة الأراضي وجني المحاصيل


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