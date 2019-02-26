"الأعلى للإعلام" يحذر البرامج الرياضية.. ويفتح تحقيقا فى المخالفات

كتب محمد السيد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتابع ببالغ القلق التراشق اللفظى والحوارات المتدنية التى تدور فى عددٍ من البرامج الرياضية فى الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية.

وأعلن المجلس فى بيان له، عن بدء التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها هذه البرامج والتي تجاوزت حدود الرأي وحقوق النقد ، مؤكدا اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التي وقعت في برامج الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل.

كما أكد المجلس أن اللجان المختصة تقوم حالياً بالتحقيق في هذه المخالفات والتى سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعاً لتكرارها، وأهاب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل، مضيفا أنه لن يتردد فى استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانوناً لإلزام الوسائل الإعلامية، بعدم إثارة الجماهير حفاظاً على القيم والأخلاق الرياضية باعتبارها الركن الأساسى من أركان الرياضة.

وطالب المجلس النقاد الرياضيين بتحمل مسئولياتهم التاريخية أمام الوطن وضرورة ضبط الإيقاع العام للمشهد الرياضي والبعد عن أية مشاركة تحث على الكراهية والتطرف في التشجيع نظراً لإننعكاس التلاسن والتراشق اللفظي بالسلب على الجماهير.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة فى أن مشجعي الرياضة يتمتعوا بالوعي والأخلاق الرياضية العالية وهم على مستوى المسئولية ويتفهموا أن المناخ المحيط بالمسابقة لابد وأن يتغير للأفضل وأن المجلس لا يريد أن تتكرر المشاحنات والملاسنات بين الأندية في مصر.

وشدد المجلس على ضرورة تحسين المناخ الرياضي العام إستعداداً لتنظيم واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم وهي البطولة الأفريقية مما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر.