استمرار رفع كفاءة الطرق علي مستوي الأحياء بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية، وتنفيذ أعمال ترميمات الحفر والمطبات علي مستوي أحيائها، في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

ونفذت المديرية، أعمال ترميم الحفر ووضع طبقة أساس تحضير للأسفلت طريق كارفور الحاره البطيئة أمام اللاجون، وطريق قناة السويس الحاره البطيئة فى اتجاه الإستاد، وأعمال كشط شارع الزركشى خلف المكتبة أعمال محمد عباس، كما نفذت أعمال الطبقة السطحية بالهوارية، وأنهت أعمال التمهيد بشارع البحوث بنطاق حي العامرية ثان.

وتابع حي المنتزة أول أعمال إعادة الشيء لأصله بنطاقه، حيث تم رصف شارع اسكندر إبراهيم، وأعمال إعاده الشيء لأصله لحساب شركة الإتصالات في شارع مسجد سيدي بشر بجوار الحي، وشارع خليل حماده مع الكورنيش، وأيضا أعمال إعادة الشيء لأصله لحساب شركة الغاز.

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة، وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.