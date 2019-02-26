إنفوجراف.. تحسن ترتيب مصر بين عامى 2014 و2018 بمؤشر البنية التحتية

كتب محمد عبد العظيم

فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات قومية عملاقة فى كافة المجالات وبصورة كبيرة، كان لها مفعول السحر فى تحسن وضع مصر بمؤشر البنية التحتية، عرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، انفوجراف يوضح كيفية تحسن ترتيب مصر بين عامى 2014 و2018 بمؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية، فى إطار رؤية مصر 2030.

وطبقا للأرقام، فأن ترتيب مصر شهد زيادة فى كفاءة الكهرباء بعد أن كانت مصر فى الترتيب رقم 107 عام 2014، أصبحت فى عام 2018 فى المركز الـ 64، وفيما يخص البنية التحتية قفزت مصر من المركز الـ 114 فى 2014 إلى المركز 56 فى عام 2018.



انفوجراف يوضح تحسن ترتيب مصر بين 2014 و2018 بمؤشر البنية التحتية

وحول كفاءة الطرق فأن مصر ارتفع ترتيبها من المركز الـ 112 فى 2014، إلى المركز 45 فى عام 2018، وكذلك تحسن وضعها فيما يخص كفاءة النقل الجوى "المطارات"، حيث صعد الترتيب إلى 43 فى 2018 بعد أن كان 59 فى 2014، وكذلك كفاءة النقل البحرى "الموانئ"، ارتفع الترتيب المصرى من المركز الـ 80 فى 2014 إلى المركز 39 فى عام 2018.