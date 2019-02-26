video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:09 م
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ
جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السابعة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1008 درجات، وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.
 
وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار جنوب سيناء

أخبار الموانئ




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة