إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السابعة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1008 درجات، وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.