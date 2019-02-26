إصابة سائق بطلق نارى بسبب أولوية المرور بكفر شكر

القليوبية - نيفين طه

أصيب سائق بطلق نارى بالقدم اليسرى فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق فى كفر شكر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ لمركز شرطة كفر شكر، من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو "باسم س ك" 30 سنة، سائق ومقيم ساحل سليم، أسيوط مصابا برش خرطوش بالقدم اليسرى وتصرح له بالخروج عقب تلقى الإسعافات اللازمة.

على الفور انتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته رقم 61298 نقل أسيوط ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل بيضاء اللون محملة بأقفاص الدواجن فوجئ باصطدام دراجة بخارية به من الخلف يستقلها 3 أشخاص فحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى صوبه محدثا إصابته وفروا هاربين، وبالفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من، "على س م" وشهرته "على الألفى" 20 عام عاطل ومقيم كفر على شرف الدين – دائرة المركز السابق اتهامه فى قضية مخدرات، وضبط "محمود س ا" وشهرته "ابن أم الرزق" 20 سنة عاطل ضبط، "محمد ا ع" وشهرته " كتو" 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات هارب.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط الأول والثانى وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم فى الواقعه عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1185 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.