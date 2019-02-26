إدانة ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان بالاعتداء الجنسى على طفلين

رويترز

أدين مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية بالفاتيكان الكردينال جورج بيل بخمس تهم ذات صلة بالاعتداء الجنسى على طفلين يبلغ عمر كل منهما 13 عاما قبل أكثر من 20 عاما فى أستراليا، ليكون بذلك أكبر مسؤول فى الفاتيكان يدان بالاعتداء الجنسى على أطفال.

وجرى إعلان الإدانة اليوم الثلاثاء بعد رفع الحظر الذى فرضته المحكمة على محاكمة بيل عام 2018، عقب إسقاط الادعاء لقضية اعتداء ثانية ضده.

وتمثل إدانة بيل، وهو ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان، فضيحة لإدارة هذه المؤسسة. وأضرت مثل هذه الاتهامات بمصداقية الكنيسة فى الولايات المتحدة وتشيلى وأستراليا وبلدان أخرى على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وكانت هيئة محلفين بمحكمة مقاطعة فيكتوريا فى ملبورن قد أدانت بيل فى 11 ديسمبر 2018 بعد محاكمته لأربعة أسابيع. وأدين بيل بارتكاب 5 جرائم جنسية ضد الطفلين اللذين كانا قبل 22 عاما عضوين بفريق الكورال بكاتدرائية القديس باتريك فى ملبورن حين كان بيل أسقفا. وتوفى أحد الطفلين عام 2014.

والعقوبة القصوى لكل من التهم الخمس التي أدين بها بيل السجن عشرة أعوام. وطعن محامو بيل على الحكم، وفي حالة قبوله ستتم إعادة محاكمته. وكان الفاتيكان أعلن فى ديسمبر الماضى أن البابا فرنسيس عزل بيل (77 عاما) من دائرة مستشاريه المقربين، دون تعليق على محاكمته.