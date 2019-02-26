إحالة 8 مهتمين قتلوا وكيل المعهد الدينى بأبوكبير فى الشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل، إحالة أوراق المتهمين الثمانية، بقتل وكيل معهد دينى بالمعاش، وسرقته إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 26مارس، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 20491 لسنة 2018، جنايات أبوكبير، والمقيدة رقم 273 لسنة 2018، ليوم 11 مارس، عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بمقتل "عبد الباسط محمد وصفى" 57 عامًا، وكيل معهد دينى بمدينة أبو كبير بالمعاش، ومقيم حى النصر كفر صقر، من قبل مجهولين أمام قرية نزلة خيال بعد إصابته بطلق نارى.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى قاده الرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبوكبير، ومعاونيه النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبد السلام، والملازم أول محمد عرفة، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشمال، بإشراف اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية.

قيام 8 أشخاص بارتكاب الواقعة، بينهم نجل شقيق سائق المجنى عليه، وتبين أن السائق حسن النية، وتم ضبط مبلغ مالى كبير وسيارتين ودراجة بخارية، الذين تم استخدامهم فى الواقعة، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق.