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أمين اتحاد الجامعات العربية: "نعمل على وضع تصنيف عربى للجامعات"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:49 م
أمين اتحاد الجامعات العربية: "نعمل على وضع تصنيف عربى للجامعات" الدكتور عمرو عزت سلامة - أمين اتحاد الجامعات العربية
وائل ربيعى
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أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أن الاتحاد منصة للتنسيق مع الجامعات العربية على مستوى الوطن العربى، موضحا أن الاتحاد بدأ بـ23 جامعة على مستوى المنطقة العربية، واليوم عدد الأعضاء 400 جامعة على مستوى الوطن العربى من أصل 650 جامعة عاملة فى الوطن العربية.
 
 
وأضاف سلامة، بكلمته خلال ملتقى التعليم الذى ينظمه اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة: "نحن بصدد العمل فى عدة مشروعات أتمنى أن يكون للجامعات العربية والمصرية إسهامات فى هذه المشروعات وأولها المشروع الخاص بوضع تصنيف عربى للجامعات فى المنطقة العربية ولا يمنع من أن ينطبق على جامعات العالم حال الانتهاء منه وإقراره".
 
 
ولفت أمين اتحاد الجامعات العربية، إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على تنفيذ التوصية الصادرة من مجس وزراء التعليم العالى العربى بخصوص مشروع وضع الإطار العربى للمؤهلات فالاتحاد يعمل عليه وهو ليس سهلا ولكن الاتحاد يحاول إنجازه فى الفترة القادمة، قائلا: "من ضمن المشروعات التى يعمل عليها الاتحاد قرار مجلس ضمان الجودة والاعتماد باعتماد البرامج الدراسية وليس فقط الكليات والمعاهد، فهذا المجلس هو الذى وضع مجموعة من الدلائل والمعايير المنتشرة فى الوطن العربى كمعايير للجودة".
 
 
وأشار الدكتور عمرو عزت سلامة، أنه من الخطوات الجديدة التى يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية اعتماد البرامج دراسية وليس مؤسسات أو كليات أو جامعات، ومن الموضوعات المهمة للغاية عقد الاتحاد لاتفاقية مع شركة سيفير الرائدة فى النشر العلمى والمالكة لسكوباس وهى اتفاقية لتأسيس منصة إلكترونية لاستضافة وإدارة ونشر المجلات العملية فى الوطن العربى لتلبية عدد كبير من المعايير المطلوبة لإدراج المجلات العربية فى قاعدة سكوباس العالمية لاستيفاء معايير الجودة".
 
 
وأشار الدكتور عمرو عزت سلامة، أن الاتحاد يعمل على إطلاق مشروعات مثيلة لمشروعات الاتحاد الأوروبى مثل إيراسموس وغيرها لتجميع أموال فى صندوق مخصص لذلك وإنجاز مشروعات على غررات مشروعات الاتحاد الأوروبى، قائلا: "بدأنا نعمل على استراتيجية حديثة للاتحاد مبنية على أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى أقرها زعماء العالم من خلال استبيان للجامعات للحصول على المقترحات".

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