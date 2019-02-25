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تحت رعاية الدكتور مجدى صابر..

5 مارس.. معرض "تراثنا.. رسالة إلى الماضى" بدار الأوبرا المصرية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:49 ص
5 مارس.. معرض "تراثنا.. رسالة إلى الماضى" بدار الأوبرا المصرية بوستر معرض تراثنا
كتبت - منى فهمى
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يفتتح الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض "تراثنا.. رسالة إلى الماضى" الثلاثاء 5 مارس المقبل الساعة 7 مساءً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل.

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ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور مراد درويش، المدرس المساعد بالكلية، والمسئول عن القسم الحر، والعديد من الفنانين.

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من جانبه، قال نشأت عبد المولى - أحد منظمى المعرض - اليوم فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه سيتم تنظيم مجموعة من المعارض عن الفترات الزمنية المختلفة، و كل معرض سيتم تنظيمه عن مرحلة معينة، ومعرض "تراثنا" عن التراث بشكل عام، مثل الملابس والطعام وألعاب الأطفال فى الشارع، والمهن التراثية التى كانت موجودة وأصبحت غير موجودة الآن، مثل السقا وبائع العرقسوس وصانع الطرابيش.

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أضاف نشأت عبد المولى - أحد منظمى معرض تراثنا - اليوم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه جاءت فكرة المعرض بسبب الحداثة وما بعد الحداثة، وبالطبع المجتمع تأثر بالحداثة، و كثيرون لا يتذكرون الآن التراث المصرى، والأجيال الجديدة لا تعرف الكثير عن تراثنا، وكيف كان يعيش المصريين، لذلك فكرنا فى تسليط الضوء على هذه المرحلة الزمنية، وبناءًا على ذلك بدءنا رسم لوحاتنا.

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ويشارك فى تنظيم معرض "تراثنا.. رسالة إلى الماضى" مارس المقبل بدار الأوبرا المصرية محمد الصايغ ومحمد خلف وحسين جاد ونرمين بدوى و نور نصير و دينا أحمد ورانيا السيد.

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