20 فتاه يمثلون ١4 دوله يزورون جنوب سيناء للتعرف على المرأة الريفية والبدوية

زار 20 فتاه يمثلون 14 دوله جاءوا بدعوة من المركز الدولى المصرى للزراعة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء لرؤية تجربة مصر فى كيفية تمكين المرأة البدويه والريفيه فى عمق الصحراء إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا خاصة المرأة المعيله والتى تتحمل عبء الاسرة وتحمل مسئوليتها .

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قال المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء إن الفتيات زاروا وادى ميعر بطور سيناء ومزارع المنطقه الصناعية لرؤية تجربة مصر عن حماية وتمكين المرأة البدويه والريفية خاصة التى تتحمل مسؤولية الاسرة بمفردها حتى يتسنى لهم إعداد تقرير عن حياة المرأة فى تلك المجتمعات .

لفت همام إلى أن المركز الدولى المصرى للزراعة دعا 20 فتاه من يمثلون دول بيرو والأرجنتين وفنزويلا وبنما والسودان والأردن وألبانيا وسيريلانكا وغنيا وبروندوى والكنغو وتشاد ومالى وامريكا اللاتينية .

ومن المقرر أن تقوم الفتيات بزيارة قرية وادى الطور والجبيل للتعرف عن نجاحاتهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكيف نجحت جنوب سيناء فى تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا خاصة أن من بين سيدات البدو نائبه فى البرلمان وغيرها من اللواتى اقتحمت العمل السياسى والعام والتطوعى .

ومن جانبه قالت سيلفانا من دولة بيرو أمريكا اللاتينية انة أول مرة تزور وادى وتلتقى بالسيدات مشيرا أنهم نجاحات فى عملهم وفى تعليم أبناءهم وشريك فى دخل المنازل

وأكدوا السيدات الاجانب ان المرأة السناوية عندها حسن الاستقبال والمكان جميل وامن وامان