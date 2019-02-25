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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروع صرف صحى سلامون بسوهاج

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:21 م
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروع صرف صحى سلامون بسوهاج جانب من زيارة الوفد
سوهاج محمود مقبول
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذى ضم المهندس عاطف عزت مدير برامج مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الامريكية ، وهالة الخطيب، مدير العقود بالوكالة الامريكية بمصر، وتشارلز كوبلاند، مسئول العلاقات العامة بالوكالة الامريكية بمصر حيث تم عقد اجتماع موسع مع مسئولى الشركة لاستعراض أهم الاعمال التى قدمتها المعونة الامريكية لمحافظة سوهاج فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مضيفا أن أهم تلك المشروعات يتمثل فى مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والخاص بتنمية الموارد البشرية ودعم نشر برامج تحسين الفاعلية والكفاءة ودعم الادارة المالية وتخطيط الاستثمارات الرأسمالية وإدارة البرامج وإعداد وتفعيل إدارة التشغيل والصيانة.

وأوضح الدكتور بسام أحمد عزام ،السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج خلال الاجتماع الذى عقد مع وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن محافظة سوهاج استعدت لاستقبال مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية خلال شهر مارس القادم لافتتاح مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما.

وفى نهاية الزيارة تم تفقد مشروع صرف صحى سلامون والذى تم تمويله من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون جنيه لتنفيذ محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.

 


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