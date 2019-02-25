وزير لبنانى: سأعرض على الحكومة تصورا واضحا لعودة النازحين السوريين

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قال وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى ريشار قيومجيان إنه سيعرض على مجلس الوزراء، تصورا واضحا لحل أزمة النازحين السوريين داخل لبنان وعودتهم إلى سوريا ، مشيرا إلى أن ملف النزوح السورى تم استغلاله من قبل بعض القوى السياسية في محاولة لتصوير حزب القوات اللبنانية على أنه ضد عودة النازحين وذلك خلافا للحقيقة والواقع .

وأكد الوزير قيومجيان – في مداخلة هاتفية له اليوم مع إذاعة صوت لبنان – أن موقف حزب القوات اللبنانية واضح بضرورة

الإسراع في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مشيرا إلى أن كوزير للشئون الاجتماعية، معني بالملف من الناحية الإنسانية وكذلك في ما يتعلق بالتواصل مع الجهات الدولية .

وأشار إلى أن وزراء حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة كانوا مصرين على أن تكون خطوات إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، مدروسة ويتم اتخاذها من قبل الحكومة مجتمعة، مع التمسك بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان.