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وزير الشباب: تطوير أكثر من 3 ألاف مركز شباب بـ2 مليار جنيه

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:46 م
وزير الشباب: تطوير أكثر من 3 ألاف مركز شباب بـ2 مليار جنيه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدرك أهمية الرياضة ودورها فى المجتمع ولديها رؤية للتعامل مع مراكز الشباب بما يضمن تحقيق الهدف المراد من هذه المراكز وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، لافتا إلى تطوير 3 آلاف و222 مركز شباب على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه على 7 مراحل منذ 1 يوليو 2018 حتى هذه اللحظة.

وأضاف صبحى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، أنه سيتم دعم عدد من المراكز فى مختلف المحافظات فى العديد من القطاعات الخاصة بالتطوير والتنجيل وإعادة الهيكلة وبناء الأسوار والنهوض بالنبية التحتية وتركيب محولات وإنشاء الملاعب الخماسية وحمامات السباحة على أن يتم الانتهاء من هذه المراحل فى 30 يوينو المقبل.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى الانتهاء من عدد من تطوير مراكز الشباب فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وسوهاج وستصبح جاهزة قبل 30 يوينو المقبل، وتم توقيع بروتوكول تعاون لتطوير 15 استاد بشكل كامل خاصة وأن الاستاد من العلامات المميزة والبارزة فى المحافظات، متابعا: "شرف لى أن اكون فى هذا الموقع بالبرلمان ولفيت معظم المحافظات".

 

 


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