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وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة لجنيف لإلقاء بيان مصر بمجلس حقوق الإنسان

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:28 م
وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة لجنيف لإلقاء بيان مصر بمجلس حقوق الإنسان وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يبدأ سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الثلاثاء، زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لإلقاء بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة وزير الخارجية فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تأتى فى إطار عضوية مصر الحالية في المجلس، مشيرا إلى أن الوزير شكرى سيستعرض فى كلمته أمام المجلس رؤية مصر حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان من منظور شامل، يتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن الجهود التى تقوم بها مصر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، بهدف بناء الإنسان المصرى ومشاركته فى جهود التنمية الجارية.

 

ومن ناحية أخرى، أوضح حافظ أن الوزير شكرى سيلقى كلمة أيضا فى مؤتمر نزع السلاح، تتناول مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، فضلاً عن التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

 

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية لقاءات مع رؤساء منظمات دولية على هامش زيارته إلى جنيف، من ضمنهم سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك لاستعراض المواقف المصرية تجاه مختلف القضايا والتشاور حول الموضوعات ذات الصلة.

 

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يفتتح شكرى خلال الزيارة القسم القنصلي الجديد بمقر البعثة الدائمة لمصر فى جنيف.


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