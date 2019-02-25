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ورشة عمل للتعليم العالي حول موازنة البرامج والأداء بمشاركة 15 وحدة حسابية

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:00 ص
ورشة عمل للتعليم العالي حول موازنة البرامج والأداء بمشاركة 15 وحدة حسابية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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يواصل قطاع التنمية والخدمات بالوزارة برئاسة محمد محمود رئيس القطاع تنظيم ورش عمل تدريبية حول موازنة البرامج والأداء، حيث نظم القطاع ورشة عمل بالتعاون مع جامعتي عين شمس والمنوفية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخرى صباح اليوم الاثنين بمشاركة مسئولي الوحدات الحسابية التابعة للوزارة وعددها (15) وحدة، وذلك بمقر الوزارة.
 
ومن جانبه أكد  محمد محمود أهمية هذه الورش التي تنظمها الوزارة لمناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء في الوزارة مع مسئولي الموازنة بالوزارة والجامعات المصرية، وتوضيح آليات التسجيل فيه وفقا لمنظومة وزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء.
 
جدير بالذكر أن هذه الورش تستهدف تدريب مندوبي الوحدات الحسابية التابعة للوزارة والجامعات على كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة السنة المالية "2019-2020"  وفقا لمنظومة وزارتي التخطيط والمالية.

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التعليم العالى

وحدات حسابية

ورش عمل




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