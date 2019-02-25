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نيكى يغلق عند ذروة 10 أسابيع بعد تمديد مهلة مفاوضات التجارة

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:22 ص
نيكى يغلق عند ذروة 10 أسابيع بعد تمديد مهلة مفاوضات التجارة المؤشر نيكى القياسى
رويترز
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ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له فى 10 أسابيع بعد أن أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية فى أعقاب محادثات تجارية مثمرة مطلع الأسبوع.

وارتفع نيكى 0.48% إلى 21528.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسى منذ 13 ديسمبر. كان ترامب يعتزم زيادة الرسوم علي واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين فى العالم بحلول أول مارس.

وقال ترامب إنه جرى إحراز تقدم فى عدد من القضايا الخلافية مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة. وقال تورو إيباياشى المدير التنفيذى لإدارة الثروات في يو.بى.اس للأوراق المالية اليابان "هذه الأنباء دعمت المعنويات بكل تأكيد."

وتابع أنه فى حالة بقاء كل شىء على حاله، فسيكون من الصعب تحقيق المزيد من المكاسب بعد تلاشى حالة الحماس الأولى، مشيرا إلى أن نيكى متداول بالفعل فوق مستوى المقاومة المهم من الناحية النفسية 21500 نقطة.

واجتذبت الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية طلبا قويا اليوم، وارتفع سهم كينسى كورب 4.3% وياسكاوا إلكتريك 2.7% وكوماتسو 0.9%.

وأغلق سهم نينتدنو مرتفعا 1% بعد أن قالت الشركة إنها ستعيد شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهمها، بما يعادل 0.83% من الأسهم القائمة، بقيمة تصل إلى 33 مليار ين (298.35 مليون دولار). وخلال المعاملات، ارتفع السهم 4.2% بفعل الأنباء. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1620.87 نقطة.

 

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