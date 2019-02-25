video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نواب بالبرلمان يفتحون ملف مخالفات شركة "فيليب موريس" للسجائر

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:29 م
نواب بالبرلمان يفتحون ملف مخالفات شركة "فيليب موريس" للسجائر مجلس النواب- صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بفتح ملف فساد و مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، و خاصة بعد حالة الجدل حول وضع التعاقد المُبرم بين شركة الدخان المصرية "الشرقية للدخان" والشركة الأمريكية "فيليب موريس"، والذي حمل تجاوزات مادية تسببت في تكبد الشركة والاقتصاد المصري خسائر فادحة، فبعدما كانت تُحصل الشركة المصرية أكثر من 200 مليون دولار من تصدير السجائر إلي الخارج، تَدنى هذا الرقم ليصل بالكاد إلي 14 مليون دولار .

وأكد أعضاء البرلمان ع أن ما تقوم به الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، هو اجهاض للصناعة الوطنية لتحتل السوق المصرى ،مضيفا أن السوق المصرى مغرى للجميع .

و طالب نواب البرلمان بفتح ملف مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس "،مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية مسألة مهمة و يجب أن يكون للبرلمان دور فى ذلك .

فيما يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب احاطة  وفتح ملف مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس"،  و دورها فى رفع الأسعار و مخالفتها للبيئة ،مؤكدين أنه فى الوقت الذى تسعى فيه عدد من  مؤسسات الدولة إلى دعم الإقتصاد المصرى، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، ومحاولة إدخال العملة الصعبة  والعملات الأجنبية إلى السوق المصرية،يسعى البعض لاجهاض الصناعة الوطنية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس النواب يرفع جلسة العامة بعد نظر 54 طلب إحاطة لوزير الرياضة

مجلس النواب يوافق على 62 اقتراحا برغبة ويحيلها للحكومة لتنفيذها

مجلس النواب

فيليب موريس

البرلمان

النواب




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة