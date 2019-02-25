نواب بالبرلمان يفتحون ملف مخالفات شركة "فيليب موريس" للسجائر

كتب محمد السيد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بفتح ملف فساد و مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، و خاصة بعد حالة الجدل حول وضع التعاقد المُبرم بين شركة الدخان المصرية "الشرقية للدخان" والشركة الأمريكية "فيليب موريس"، والذي حمل تجاوزات مادية تسببت في تكبد الشركة والاقتصاد المصري خسائر فادحة، فبعدما كانت تُحصل الشركة المصرية أكثر من 200 مليون دولار من تصدير السجائر إلي الخارج، تَدنى هذا الرقم ليصل بالكاد إلي 14 مليون دولار .

وأكد أعضاء البرلمان ع أن ما تقوم به الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، هو اجهاض للصناعة الوطنية لتحتل السوق المصرى ،مضيفا أن السوق المصرى مغرى للجميع .

و طالب نواب البرلمان بفتح ملف مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس "،مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية مسألة مهمة و يجب أن يكون للبرلمان دور فى ذلك .

فيما يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب احاطة وفتح ملف مخالفات الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، و دورها فى رفع الأسعار و مخالفتها للبيئة ،مؤكدين أنه فى الوقت الذى تسعى فيه عدد من مؤسسات الدولة إلى دعم الإقتصاد المصرى، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، ومحاولة إدخال العملة الصعبة والعملات الأجنبية إلى السوق المصرية،يسعى البعض لاجهاض الصناعة الوطنية .