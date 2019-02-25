موجز 6 مساء.. الأرصاد: لا تخففوا.. غدا انخفاض بحرارة الجو يصل 7 درجات





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تصل الموجة الحارة والارتفاع فى درجات الحرارة الذى يضرب البلاد اليوم الاثنين لذروته، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من تحول حاد فى حالة الطقس بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يبدأ من غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء بالجمهورية وسط استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، مع فوز الممثل العالمى صاحب الأصول المصرية رامي مالك بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.

تمتعت الكلاب فى ساو باولو، مع أصحابها، فى مشاهدة فيلم " A Dog's Way Home" للمخرج الأمريكى تشارلز مارتن سيمث، الذى يحكى قصة كلب يسافر أكثر من 600 كيلو متر بحثا عن صاحبه.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، إستاد السويس لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم .

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته مصر، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

قال المخرج الإسرائيلى جاى ناتيف، الذى فاز فيلمه القصير "Skin" أمس الأحد، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، إنه سيحضر التمثال الذهبى إلى تل أبيب لأن فيلمه "نصف إسرائيلى"، على حد قوله.

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام أقضائية بلغت (86) حكمًا قضائيًا بالحبس والغرامات المالية بلغ إجماليها 193 ألف جنيه وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب المرحلة الثانوية لن يتسلموا التابلت هذا العام وسيتم توزيعه على الطلاب بداية من العام الدراسى القادم، مشددا فى الوقت ذاته أن الأزهر يطبق منظومة التعليم الجديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث أن التابلت هو وسيلة مساعدة للطلاب فى تحصيل العلوم .

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على استضافة القمة العربية - الأوروبية "الأولى " التى اختتمت أعمالها فى وقت سابق اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى عتاقة، والتى يتم بها حاليا أعمال التشغيل التجريبى للتوسعات، وتصل الطاقة التصميمية للتوسعات إلى 150م3/يوم، وبتكلفة تقديرية حوالى 300 مليون جنيه، واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول مكونات المشروع، والهدف منه.

استكمالا لزيارته اليوم الاثنين لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مبنى كلية طب جامعة السويس، الذى يتكوّن من دور أرضى و4 أدوار متكررة على إجمالى مسطح يصل إلى 33 ألف م2، يتضمن العديد من قاعات المحاضرات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى المعامل والمكتبات التخصصية والإلكترونية، والمكاتب الإدارية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد منع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياة الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من المواد الإعلانية الطبية المعروضة .

قال "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية، إن تواجد قادة 49 دولة أوروبية وعربية بقمة شرم الشيخ يؤكد على دور مصر، مشيرا إلى أن القمة تضمنت مناقشة العديد من القضايا المشتركة.

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم ترشيح زوجة لشخص آخر مع العلم بأنها أخطأت ثم تابت، جاء فى نصه: (هل ترشيح زوجة لصديقى مع علمى بسابق خطيئتها مع شخص آخر ولكنها تابت، هل هذا فيه إثم؟).

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القمة العربية الأوروبية منصة جديدة للتعاون والتنسيق والتشاور والحوار، فى ظل الثقافتين المختلفين، والظروف الخاصة بكل منطقة.