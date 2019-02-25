مواطن يضع بطارية كشاف كعبوة هيكلية بمسجد مرفقة بخطاب منسوب لطليقته لتوريطها

كتب محمود عبد الراضي

لجأ مواطن لحيله ماكرة للانتقام من مطلقته، حيث جهز بطارية كشاف طوارىء ومعه مظروف بداخله خطاب منسوب لمطلقته ووضعهما بجوار منبر مسجد بالغربية لتوريطها.

وتم القبض على المواطن، وبتكثيف الفحص والتحري تبين قيام محمد.ف" سباك مقيم ٢ بحارة محسب من شارع سلطان بحدائق شبرا بالساحل بالقاهرة بتجهيز بطارية كشاف طوارئ ومظروف بداخله خطاب منسوب لمطلقته ووضعهما بجوار منبر المسجد لتوريط مطلقته التي تصاعدت خلافاتهما مؤخرا وهرب عقب ذلك للقاهرة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة نكاية في مطلقته ودفعه لابنة شقيقته "أسماء .ب" لكتابة الخطاب ونسبته لمطلقته.

وبدورها، تناولت بعض صفحات الجماعة الإرهابية في إطار مخططها لإثارة البلبلة بأوساط المواطنين خبر العثور على قنبلة بأحد المساجد بقرية النحارية بمركز كفر الزيات بالغربية، وتبين أن الواقعة عبارة عن خلاف بين مواطن وطليقته.