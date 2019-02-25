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مصرع شخص فى انهيار مبنى سكنى بكراتشى الباكستانية

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:50 ص
مصرع شخص فى انهيار مبنى سكنى بكراتشى الباكستانية انهيار مبنى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين، عن انهيار مبنى سكنى مكون من 3 طوابق شرق مدينة "كراتشى" الساحلية وأن عمليات الإنقاذ جارية للعثور على السكان.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن مسئولين فى الشرطة والإنقاذ قولهم إن 3 عائلات كانت تسكن المبنى بإجمالى 20 فردا وأنهم عثروا على جثة مالك المبنى وتم إنقاذ اثنين، متوقعين المزيد من الضحايا.

وأصدر رئيس الوزراء إقليم السند سيد مراد على شاه، تعليماته لمفوض كراتشى لمتابعة عمليات الإنقاذ والإشراف عليها، بينما قال وزير عمل إقليم السند غولام مرتضى لـ "دون" أن حوالى 17 إلى 22 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال رجل إنقاذ محمد شوكت إن المبنى انهار بينما كانت أعمال البناء جارية بجواره فى حى "مالير" بالمدينة، مضيفا أن عمال الإنقاذ والمتطوعين يبحثون عن المزيد من الضحايا تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيرا إلى أن ضيق الشارع يمنعهم من جلب المزيد من المعدات الثقيلة.

يذكر أنه ﻏﺎلبا ﻣﺎ ﻳﺆدى ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ وتطبيق اللوائح وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ إﻟﻰ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ هذه اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﺑﺎكستان.

 


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انهيار مبنى سكنى

كراتشى

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