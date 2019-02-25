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مسئول عراقى: التحالف الدولى يشكل فوجا أمنيا لتأمين صحراء الأنبار

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:49 ص
مسئول عراقى: التحالف الدولى يشكل فوجا أمنيا لتأمين صحراء الأنبار القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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كشف نائب قائد الحشد الشعبى بمحافظة الأنبار العراقية اللواء طارق العسل عن قيام قوات التحالف الدولى بتشكيل فوج أمنى مدرب يتولى مهمة تأمين صحراء الأنبار ومطاردة خلايا داعش النشطة.

وقال العسل - فى تصريح لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، إن كل التقارير الاستخباراتية تشير إلى وجود تنظيم داعش فى صحراء الأنبار وصلاح الدين والموصل، مضيفا أن قوات التحالف قامت بتدريب فوج تكتيكى سيتعاون مع الاستطلاع الجوى والاستخبارات لتأمين صحراء الأنبار من فلول داعش.

وكان فصيل عراقى مسلح ينضوى تحت قيادة هيئة الحشد الشعبى العراقى قد شن أمس الأحد، عملية عسكرية لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" وتطهير الصحراء الغربية فى محافظة الأنبار من خلايا التنظيم.

 


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