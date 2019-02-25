video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولون: ترامب وكيم جونج ربما يعلنا إنهاء الحرب الكورية

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:18 م
مسئولون: ترامب وكيم جونج ربما يعلنا إنهاء الحرب الكورية ترامب وكيم جونج
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسئولين كوريين جنوبيين أشاروا إلى احتمالية أن يتفق، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على بيان سياسى مشترك يعلن إنهاء الحرب الكورية عندما يجتمعون فى هانوى، بفيتنام، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 
وبحسب الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، الاثنين، قال كيم إيو كيوم، المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية، "الإمكانية مفتوحة"، مشيرا إلى النتائج المتوقعة من اجتماع قمة ترامب- كيم المقرر عقده يومى الأربعاء والخميس، وأضاف "ما زلنا لا نعرف بالضبط الشكل الذى سيتخذه إعلان نهاية الحرب، لكن هناك احتمالية كبيرة بأن توافق كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هذا الإعلان".
 
ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، بقوة إلى إعلان نهاية الحرب لبناء الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ولحث كوريا الشمالية على التحرك نحو التخلى عن أسلحتها النووية، وظلت بيونج يانج وواشنطن فى حالة حرب من الناحية الفنية منذ توقفت الحرب الكورية فى هدنة عام 1953، ولا تزال واشنطن تحتفظ بـقوات قوامها 28500 جندى فى كوريا الجنوبية لمنع الحرب من الإشتعال مجددا. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فيتنام ترحل شبيه كيم مع اقتراب وصول زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

قمة ترامب كيم

دونالد ترامب

كيم جونج اون




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة