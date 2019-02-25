مسئولون: ترامب وكيم جونج ربما يعلنا إنهاء الحرب الكورية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسئولين كوريين جنوبيين أشاروا إلى احتمالية أن يتفق، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على بيان سياسى مشترك يعلن إنهاء الحرب الكورية عندما يجتمعون فى هانوى، بفيتنام، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، الاثنين، قال كيم إيو كيوم، المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية، "الإمكانية مفتوحة"، مشيرا إلى النتائج المتوقعة من اجتماع قمة ترامب- كيم المقرر عقده يومى الأربعاء والخميس، وأضاف "ما زلنا لا نعرف بالضبط الشكل الذى سيتخذه إعلان نهاية الحرب، لكن هناك احتمالية كبيرة بأن توافق كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هذا الإعلان".

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، بقوة إلى إعلان نهاية الحرب لبناء الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ولحث كوريا الشمالية على التحرك نحو التخلى عن أسلحتها النووية، وظلت بيونج يانج وواشنطن فى حالة حرب من الناحية الفنية منذ توقفت الحرب الكورية فى هدنة عام 1953، ولا تزال واشنطن تحتفظ بـقوات قوامها 28500 جندى فى كوريا الجنوبية لمنع الحرب من الإشتعال مجددا.