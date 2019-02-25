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محافظ أسيوط يكرر زيارته للطفلة "نوران" بالمستشفى للإطمئنان على حالتها الصحية

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:11 م
محافظ أسيوط يكرر زيارته للطفلة "نوران" بالمستشفى للإطمئنان على حالتها الصحية زيارة محافظ أسيوط للطفلة نوران
أسيوط هيثم البدري
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تابع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الحالة الصحية للطفلة "نوران رجب محمد" بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى أسيوط الجامعى، جاء ذلك خلال زيارته الثانية لها بالمستشفى للإطمئنان على حالتها الصحية، إثر تعرضها لحروق شديدة نتيجة سقوط سلك كهرباء ضغط عالى عليها أثناء لهوها بمنزلها.
 
رافقه خلال الزيارة، الدكتور سعد زكى مدير مستشفى أسيوط الجامعى، ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية.
 
وأعلن محافظ أسيوط، خلال الزيارة تقديم كافة الدعم المادى والمعنوى للطفلة وأسرتها، حتى خروجها من المستشفى وتعافيها من الإصابة، كما أصدر تعليماته بمتابعتها تعليميا طوال فترة إقامتها بالمستشفى، كما استمع إلى تقرير مفصل عن تحسن حالتها الصحية، متمنيا لها الشفاء العاجل والعودة لمنزلها ومدرستها.
 
كانت الطفلة "نوران رجب محمد" 8 سنوات، بالصف الأول الإبتدائى، قد تعرضت لحادث سقوط سلك كهرباء ضغط عالى عليها، أثناء تواجدها أعلى سطح منزلهم بمنطقة زرزارة بحى غرب مدينة أسيوط، مما أسفر عن إصابتها بحروق فى الوجه والكفين، وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى.
 
ووجه محافظ أسيوط، بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وعمل تقرير مفصل وعرضه عليه، كما قرر تشكيل لجنة من شركة الكهرباء والحى، والمتابعة الميدانية لزيارة المنطقة، وتقديم تقرير مفصل عن حالة أسلاك الضغط العالى بالمنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، وتوفير وسائل أو حلول لتحقيق الأمان، بتلك المناطق حفاظا على سلامة الأهالى والمقيمين بالمنطقة.
 
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