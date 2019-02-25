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مباحث القاهرة تضبط شخصا يبيع الأدوية المستوردة المحظور تداولها عبر مواقع التواصل

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:38 ص
مباحث القاهرة تضبط شخصا يبيع الأدوية المستوردة المحظور تداولها عبر مواقع التواصل المتهم بحيازه الأدوية المحظورة فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى لبيع الأدوية المستوردة المحظور تدوالها لتحقيق أرباح مالية منها، أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة من ضبط "محمد .ح.م" 36 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بإسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.

وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، ومبلغ مالى 29800 جنيه) وذلك أثناء تواجده بالشقة محل سكنه وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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