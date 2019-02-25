ماى:الهجرة أمر جيد لبريطانيا ونريد فقط قدرا أكبر من السيطرة

رويترز

نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اتهامات البعض فى حزبها المحافظ الحاكم بأن لديها "مشكلة بشأن الهجرة" قائلة اليوم الأحد إنه على الرغم من أنها أمر جيد بالنسبة لبريطانيا فإن الناس يريدون فقط قدرا أكبر من السيطرة.

وكانت النائبة المحافظة آنا سوبرى، التى استقالت من حزب ماى بسبب ما وصفته "بأسلوب الحكومة الكارثى فى معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبى"، قد اتهمت ماى الأسبوع الماضى بأن لديها" مشكلة بشأن الهجرة" جعلت يديها مغلولتين فى مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وسئلت ماي عما إذا كان لديها مشكلة بشأن الهجرة فقالت "لا . وكما قلت مرارا إن الهجرة أمر طيب بالنسبة لهذا البلد".

وعملت ماى وزيرة للداخلية 6 سنوات وقد جعلت الهجرة إحدى النقاط التى تركز عليها المحادثات التى تجريها للانسحاب من الاتحاد الأوروبى قائلة إن تصويت بريطانيا فى 2016 للخروج من الاتحاد كان علامة على أن الناس أصبحوا لا يريدون حرية التنقل وهى إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبى.