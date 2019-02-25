video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"ماشيين بالعكس".. تزايد حالات الطلاق بنسبة 5%.. و3% تراجعا فى الزواج

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:00 م
"ماشيين بالعكس".. تزايد حالات الطلاق بنسبة 5%.. و3% تراجعا فى الزواج الزواج يتراجع والطلاق يرتفع
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

شهدت معدلات الزواج بنهاية عام 2018 تراجعا، بينما تزايدت حالات الطلاق، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل الزواج خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 3.1%، فيما ارتفع معدل الطلاق بنسبة 5.1%، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017.

وبحسب البيانات الإحصائية، والواردة ضمن النشرة المعلوماتية لشهر فبراير الجارى، التى يصدرها جهاز الإحصاء شهريا، بلغ عدد عقود الزواج فى ديسمبر الماضى، 61.7 ألف تعاقد، مقابل 63.7 ألف تعاقد فى ديسمبر 2017، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 18.5 ألف شهادة، مقابل 17.6 ألف اشهادا.

من الجدير بالذكر، أن معدلات الزواج والطلاق تصدر بدورية ثابتة كل عام من جهاز الإحصاء، أما المعدلات الشهرية التى تعلن من وقت لآخر، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، فهى بيانات أولية ناتجة عن رصد "أولى" لحالات الزواج والطلاق فى مصر على مستوى الشهر المذكور.

 

Capture
معدلات الزواج والطلاق فى مصر خلال ديسمبر الماضى

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مخلص وعمره طويل.. لماذا تفضل الفتيات الزواج من رجل قصير القامة؟

10 آلاف سيدة يلجأن لعقد الزواج "المشروط" سنويا.. عدم الخيانة وتفادى تقييد الحرية أبرزها والمشاركة فى أعمال المنزل أطرفها.. 10% يحصلن على تفويض بطلاقهن.. والمتحدث باسم صندوق المأذونين: المطالبات بالعصمة تتزايد

عشان مايحرجوش أهاليهم ..دروس عن الحب والزواج للطلبة بالجامعات الصينية

ارتفاع الطلاق

تراجع الزواج

الزواج والطلاق

الزواج فى مصر

الطلاق فى مصر

النشرة المعلوماتية

جهاز الاحصاء

معدل الزواج




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة