كوريا الجنوبية تأمل في خروج قمة كيم وترامب بنتائج ملموسة

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا فى جنيف اليوم الاثنين إن بلادها تتطلع إلى خروج القمة التى ستعقد هذا الأسبوع فى هانوى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنتائج "ملموسة وجوهرية".

وأحجمت الوزيرة عن التعليق على إمكانية إعلان القمة رسميا عن انتهاء الحرب الكورية التى دارت بين عامى 1950و1953. لكنها قالت "نأمل فى نتيجة جوهرية، على صعيد نزع السلاح النووى وأيضا فيما يتعلق بالإجراءات التى ستتخذها الولايات المتحدة فى المقابل".