video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تأمل في خروج قمة كيم وترامب بنتائج ملموسة

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:30 م
كوريا الجنوبية تأمل في خروج قمة كيم وترامب بنتائج ملموسة ترامب وكيم
إضافة تعليق

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا فى جنيف اليوم الاثنين إن بلادها تتطلع إلى خروج القمة التى ستعقد هذا الأسبوع فى هانوى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنتائج "ملموسة وجوهرية".

وأحجمت الوزيرة عن التعليق على إمكانية إعلان القمة رسميا عن انتهاء الحرب الكورية التى دارت بين عامى 1950و1953. لكنها قالت "نأمل فى نتيجة جوهرية، على صعيد نزع السلاح النووى وأيضا فيما يتعلق بالإجراءات التى ستتخذها الولايات المتحدة فى المقابل".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: لن أتعجل فى نزع سلاح كوريا الشمالية النووى ما دامت لا تختبر أسلحة

الدولار الاسترالى يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على السلع الصينية

إدارة ترامب: أيام نيكولاس مادورو فى حكم فنزويلا "معدودة"

دونالد ترامب

كيم جونج أون

نزع السلاح النووى

فيتنام

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة