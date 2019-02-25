فيديو وصور.. محافظ أسيوط يسلم 23 عقد تقنين أراضى أملاك دولة

أسيوط - هيثم البدرى

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم 23 عقد تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الاراضى وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء .

وقال محافظ أسيوط أنه تم تسليم العقود لواضعى اليد وفقاً للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاص بالأراضى الزراعية والاراضى المبانى مشيراً الى استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين لافتا إلى أنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ11408 ملفات تقنين أوضاع من إجمالى طلبات 17 ألفا و607 طلبات بالقرى والمراكز .

وعلى جانب آخر، بدأت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسى أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية، اليوم فى وضع المجسات وقياسات التربة تمهيدًا للبدء فى مشروع تطوير النقابة وناديها.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان، إنه جارى إنهاء كافة التراخيص اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع تطوير النقابة وناديها، معتبرًا أن هذه الخطوة وما سبقها من عرض للتصميم الخاص بالنادى والنقابة وتوقيع الاتفاق مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية الهندسية بالمحافظة لتنفيذ المشروع هى خطوات جادة تؤكد جدية العمل، وأن المجلس الحالى اتخذ على عاتقه تنفيذ ذلك المشروع الهام والضخم وتحقيق تطلعات المهندسين وأسرهم فى نقابة ونادٍ يليق بهم وبمهنة الهندسة العريقة.



تسليم عقود التقنين (1)



تسليم عقود التقنين (2)



تسليم عقود التقنين (3)



تسليم عقود التقنين (4)



تسليم عقود التقنين (5)